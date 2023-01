Lucas Lanne é um dos destaques desta noite em festival no Teatro Municipal de Anápolis

Lucas Lanne tem uma história antiga com a música. Foi vocalista da Lady Lanne e se apresentou em festivais de música em diversos cantos do país como o BNB Rock Cordel (CE); Martelada e Porão do Rock (DF); Vaca Amarela, Goiânia Noise, Expressão Cultural e Grito Rock (GO).

Também recebeu prêmio como melhor intérprete, melhor banda e composição em diversas edições do Festival Anapolino de Música (FAMU). E, nesta quinta-feira (19), a partir das 19h, leva ao palco da terceira edição do Festival Expressão Cultural, no Teatro Municipal, apresentação inédita com o lançamento do single “Trem”, que faz parte do primeiro álbum solo e homônimo à canção.

Dentre as surpresas que o vocalista traz, o single é uma música instrumental que propõe ao ouvinte uma viagem sobre os instrumentos e instrumentistas que o acompanham. O “cantautor” se apresenta acompanhado pela Locomotiva, como decidiu chamar a gig formada por Geraldo Fleury e Pedro Maurício nas guitarras, Leandro Lage no contrabaixo, Cristiano Leite na bateria e Renato Silva na percussão.

O álbum “Trem” de Lucas Lanne

Com estreia nas plataformas de streaming prevista para o dia 02 de fevereiro, o álbum é composto por cinco faixas, captadas com diversos músicos goianos, amigos do compositor, em uma co-produção realizada com a eLive Produtora e o estúdios RockLab. A produção conta com o apoio do Fundo Municipal de Cultura de 2019.

O álbum é composto por depoimentos autobiográficos sintetizados na poesia beatnik com as influências mais lisérgicas do rock, da folk music e da música popular brasileira. As novas formas de ver o mundo de Lucas Lanne trouxeram ao seu primeiro álbum solo gostosas experimentações sobre a música e reflexões sobre a estrada, que como ele reflete na canção “Rumo ao Oeste”, será sempre o seu abrigo.

É que o músico compôs parte das canções durante o período que viveu no Mato Grosso. Ao retornar a Anápolis, sua cidade natal, se dedicou a colocar no papel as experiências que viveu e as embalou com os ritmos que o moviam naquele momento.

A capa do single ficou por conta da artista visual Allyne Laís e a do EP é assinada pela designer Flora Camargo. Ambas se conectam com a jornada de Lucas Lanne através das noites de música e arte anapolina.