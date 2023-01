Passageiras filmam o que aconteceu dentro do Uber após elas pedirem para levar compras de mercado

Duas passageiras passaram por momentos de tensão na última sexta-feira (13) após pedirem um Uber em Guarujá, litoral de São Paulo.

Ao portal Costa Norte, uma das mulheres contou que estava saindo de um supermercado, quando decidiu solicitar o serviço.

“Geralmente tem um rapaz que sempre leva minhas compras, porém decidi chamar um Uber”, disse.

No bate papo do aplicativo a passageira informou que estava com sacolas e perguntou se o motorista não se incomodava em levá-las.

“Antes da viagem acontecer, costumo avisar que estou com sacolas e o indivíduo [motorista] perguntou se eu estaria com drogas”, relatou.

Segundo a mulher, a pergunta pode ter sido motivada pelo destino final dela, uma favela no município.

“Eu não sei se o motivo da pergunta foi porque o destino seria o sítio Conceiçãozinha. Será que ele pergunta isso para todos os passageiros? Ou só pra quem mora em favela?”.

De acordo com a passageira, durante todo o trajeto, o motorista a tratou mal, sendo muito grosso com elas. A atitude levou uma delas a chorar dentro do veículo.

Ao chegar no local de destino, o condutor agiu com impaciência e começou a jogar as sacolas com as compras no chão.

“[Ele ficou] mandando eu ir logo e vindo em cima de mim. Mandando eu calar a boca, falando que se eu quisesse eu andava de ônibus ou a pé. Minha tia que está grávida que me acalmou”.

Motorista de aplicativo bate-boca com passageiras em Guarujá pic.twitter.com/GZv7og3StM — Portal Costa Norte (@costanortenews) January 16, 2023

O que diz a Uber

No site oficial, a Uber possui uma aba destinada a reclamações e informa que o usuário terá todo suporte caso seja necessário.

“Milhões de viagens são requisitadas todos os dias. Todo usuário tem acesso a recursos de segurança desenvolvidos dentro do app. E toda viagem terá ajuda do nosso suporte se você precisar”, diz.

Além disso, a empresa também informa que possui um programa de suporte psicológico e prevenção de incidentes.

“Nos unimos a instituições especialistas e estamos sempre trabalhando para aprimorar nossa tecnologia com ferramentas de segurança, nosso atendimento com um programa de suporte psicológico e a prevenção de incidentes, com conteúdos educativos”, diz a página.