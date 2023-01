Mulher morre na hora após cair de moto e ser atropelada por caminhão

Na manhã deste sábado (21), uma mulher, de 32 anos, morreu na hora logo após cair de uma motocicleta e ser atropelada por um caminhão em um acidente de trânsito ocorrido no Setor Industrial, no município goiano de Rio Verde.

O Portal 6 apurou que no momento do ocorrido, o veículo de grande porte estaria trafegando sentido Rio Verde/Goiânia, até que a moto teria entrado de uma vez na rodovia.

Assim que a motocicleta adentrou na via, ela acertou a lateral do caminhão e o condutor e a passageira acabaram caindo ao chão com o impacto.

Diante da queda, a mulher foi atropelada e não resistiu a gravidade dos ferimentos, enquanto o rapaz que estava na direção da moto ficou com ferimentos leves. O caminhoneiro não se feriu.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e cuidou da retirada do corpo da vítima fatal da cena do acidente .

O caminhão foi logo em seguida liberado para o dono, mas o mesmo precisou ser conduzido para a Polícia Civil de Rio Verde para que pudesse prestar depoimento.

Já a motocicleta foi recolhida para um pátio conveniado com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) por apresentar o licenciamento irregular.