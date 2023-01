Caminhoneiro é sequestrado e ameaçado em Anápolis, mas consegue escapar em ato de coragem

Um caminhoneiro denunciou ter sido vítima de sequestro, neste sábado (21), em Anápolis. Ele saía com o caminhão de um posto de combustíveis, na BR-153, quando foi abordado por três homens em um Gol branco.

O Portal 6 apurou que, após os suspeitos anunciarem o roubo, um capuz foi colocado sobre a cabeça da vítima. Eles trafegaram por cerca de cinco minutos no caminhão até colocarem a vítima no Gol e a levarem para um matagal.

No local, eles teriam amarrado as mãos do homem com fios, levando os cartões de banco dele e R$ 150. A vítima diz ainda ter sido ameaçada a passar dados bancários aos criminosos, que prometiam atirar nele caso não repassasse as informações.

Em determinado momento, um dos autores do crime tirou o capuz do sequestrado e serviu uma marmita para que caminhoneiro almoçasse. A vítima aproveitou a situação para se libertar, entrando em luta corporal com o homem que fazia a vigilância dele.

Ele conseguiu fugir pelo mato até chegar na rodovia e pedir ajuda a um casal que passava de carro. Os três encontraram uma viatura da Polícia Militar (PM) no caminho e pediram ajuda.

Um grupo de operações com integrantes da PM de Anápolis e de Jataí foi montado para localizar os suspeitos. Ainda neste sábado, um dos autores foi preso em abordagem próxima à cidade do Sudoeste e o caminhão, recuperado.