A cerveja é uma das bebidas mais conhecidas do mundo, se não for a mais antiga também. Afinal, há registros dessa bebida há mais de 5 mil anos, loucura, não é mesmo?

Pois bem, desde a antiga história, a cerveja passou por diversas formas, cores, fermentações, ingredientes e assim por diante, até chegar no que conhecemos hoje: a clássica na garrafa de vidro.

Bom e o que parece ser mais uma comodidade para facilitar o consumo, essa embalagem não é lá tão ideal assim para se colocar na direto na boca.

É perigoso beber cerveja direto da garrafa de vidro? Veja a resposta

Segundo especialistas na área, a melhor saída é despejar a sua bebida em um copo e o principal motivo para isso tem a ver com o sabor do líquido e alterações no corpo.

O que acontece é que consumir direto na embalagem faz com que a cerveja não perca gases, o que pode ocasionar o inchaço do abdômen e diminuir a qualidade da bebida.

Para entendermos melhor, beber cerveja dentro da garrafa faz com que o cheiro e o sabor fiquem sufocados dentro da embalagem.

Assim, não há uma experiência completa durante o consumo, já que não há uma liberação de todas as sensações que ficam presas dentro do vidro.

Por fim, não há um jeito ideal para se consumir sua cervejinha, mas o melhor é usar um copo largo, com dois dedos de espuma, para aproveitar todos os aromas.

