Fazenda com mais de 200 anos em Goiás tem café da manhã que desbanca o do Copacabana Palace

Na zona rural de Pirenópolis, uma extensa propriedade rural chama a atenção de quem visita a região. É na Fazenda Babilônia, espaço que se dedica a oferecer uma volta ao passado, que o viajante também esperimenta o café da manhã mais famoso de Goiás.

A estância, que preserva traços e tradições do período colonial, não é indicada para quem tem pouco apetite: no local, uma mesa farta reúne mais de 40 delícias produzidas no local, como sequilhos, broas, geleias, pão de queijo e pamonha frita.

Os banquetes acontecem aos finais de semana e feriados, e também é possível provar da linguiça da fazenda, costelinha e requeijão quente. Algumas iguarias, sejam doces e salgadas, recebem o toque especial “caipira” e são embrulhadas em palha de milho ou folha de bananeira.

Para curtir as receitas típicas à vontade e experienciar a toda a fazenda, com histórias, monumentos e objetos preservados, o turista desembolsa R$ 132 – mais barato que o café da manhã no Copacabana Palace e com mais opções. Para os menos entusiastas da gastronomia rural, é possível fazer apenas o tour pelo local por R$ 42.

História

O antigo engenho, erguido no fim do século 19, foi tombado como Patrimônio Histórico pelo Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A construção mantém preservados os muros de pedra erguidos pelos escravos e a arquitetura colonial — assim como o moinho e a capela original dedicada à Nossa Senhora da Conceição.