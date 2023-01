Sai o resultado do concurso público da Seduc Goiás; mais de 5 mil professores aprovados

O Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), banca responsável pelo concurso público da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) de Goiás, divulgou nesta segunda-feira (23) o resultado final do certame.

Foram mais de 5 mil aprovados para o cargo de professor nível III do quadro permanente do magistério. As vagas foram distribuídas em todas as regiões do estado.

O edital previa remuneração inicial variando de R$ 1.971,69 a R$ 3.943,37, além de auxílio-alimentação e de aprimoramento, no valor de R$ 500 cada um.

Os candidatos ao concurso público da Seduc Goiás passaram por provas objetivas e discursivas e também análise de títulos.

Para ver a lista completa de aprovados, clique aqui.