Volume de chuva em Anápolis em 2022 foi o menor nos últimos três anos

O volume de chuva em Anápolis no ano passado foi o menor dos últimos treinos, de acordo com os dados da Defesa Civil. Ao longo de 2022, foram 1582,3 milímetros, abaixo da média histórica de 1627 mm.

Em 2021, apesar da crise hídrica nacional, choveu 1655 milímetros. Os céus foram mais generosos em 2020, quando houve 1823,6 milímetros de chuva na cidade.

Prova disso é que, nos últimos três meses – o período de maior pluviometria – as chuvas ficaram aquém do que se espera.

Em janeiro, até a terça-feira (24), houve 109 milímetros de chuva. A média histórica é de 269 mm. O número de 2023, portanto, é 160% menor que o que se espera.

A defasagem, se considerados os meses de novembro, dezembro e janeiro, é de 166 milímetros em relação à média pluviométrica para estes meses.

Nos últimos 90 dias, Anápolis recebeu 607 milímetros de chuva, número 21% aquém da expectativa. O único mês em que choveu igual ou mais que se esperava foi em dezembro de 2022, com 369 mm, cuja pluviometria costuma ser de 276 mm.

Chuva em Anápolis foi maior em 2021-22

No período anterior, entre novembro de 2021 e janeiro de 2022, choveu 862 milímetros em Anápolis, 11% acima da média histórica.

Em todos estes meses a pluviometria foi acima do que se esperava. Em novembro e dezembro de 2020 choveu 580 milímetros e a expectativa era de 504 mm. Em janeiro de 2021, caíram 282 mm de água, mais do que os 269 de média do mês.

Vem mais água

O coordenador da Defesa Civil, Rafael Farinha, disse ao Portal 6 que, como ainda faltam alguns dias para que o mês se encerre, a situação pode mudar.

“Vale ressaltar que ainda temos seis dias pela frente, e os índices podem apontar um maior equilíbrio se ocorrerem chuvas volumosas nesse período”, afirmou.

Para os próximos dias, há um alerta nível 01 para a possibilidade de chuvas volumosas em Anápolis.