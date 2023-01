Equatorial se reúne com setor produtivo de Aparecida e dá prazo para trazer primeiros resultados

A Equatorial, que assumiu a distribuição de energia em Goiás no lugar da Enel, se reuniu com os empresários do setor produtivo de Aparecida de Goiânia nesta quarta-feira (26) e pediu dois meses para mostrar os primeiros resultados positivos para o setor.

Ao Portal 6, o presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial da Região Leste de Aparecida de Goiânia (Acirlag), Maione Padeiro, revelou detalhes do que foi prometido para incrementar o serviço na região. “Vimos que é uma empresa sólida e que já se propôs a ir em Aparecida, além de fazer três usinas para atender os polos industriais. Pediram um prazo até março para trazer um resultado positivo”, relata.

No ínicio do mês, a nova concessionária já havia anunciado a construção de uma nova subestação para a cidade. A estrutura, chamada de Projeto Aparecida, visa atender todas as empresas da região e mais 50 mil consumidores, inclusive de bairros da capital. O cronograma faz parte de um plano de ação da Equatorial para ser executado em 100 dias, com investimentos em outros municípios e parques industriais.

A instalação elétrica prometida aos aparecidenses é avaliada como primordial pelos empresários, visto que, nos últimos anos, os sete polos industriais do municípios sofreram com interrupções constantes na rede, o que levou a maioria dos empreendedores a recorrer aos geradores de energia para tentar reduzir o prejuízo. Os de menor porte, sem condições para alugar o reforço, já ficaram mais de 24 horas no escuro.

Além disso, com a capacidade energética limitada, o segmento se viu diante da dificuldade de atrair novas empresas para o município. “Agora a gente já até começou a ver esse cenário mudar. Estamos otimistas e vamos aguardar esse prazo que nos foi dado para observar os resultados”, afirma Maione.