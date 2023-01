Fazenda exuberante de cantor sertanejo em Goiás mostra que ele é muito mais rico do que se imagina

Com direito a placa de entrada com o nome verdadeiro do proprietário, a fazenda de José Lima Sobrinho, mais conhecido como Chitãozinho, da dupla sertaneja com Xororó, é uma das mais exuberantes de Goiás.

O espaço nomeado como ‘Galopeira’ fica localizado em Mozarlândia, cidade do Norte do estado, e conta com aproximadamente 410 alqueires, além de mais de 10 mil cabeças de gado.

Para se ter, segundo o indicador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea-Esalq), um boi de 500 a 600 quilos, média do mercado brasileiro, pode render de R$ 5 mil a R$ 7 mil. Só o número de animais faz do artista um multimilionário.

O cantor promove leilões de rebanho nobre, que acontece anualmente no local. Ele também usa a extensa área para fazer plantação e cultivo de grãos diversos.

Além da parte da fazenda que gera bons lucros financeiros ao artista, a propriedade também conta com espaço de lazer para a família.

Entre as atrações do local está um lago redondo que proporciona uma bela vista. Também há um campo de futebol para quem não dispensa as práticas esportivas.