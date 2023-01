É muito comum que, ao voltar do mercado, automaticamente já guardemos boa parte dos produtos no seu devido lugar. No entanto, é necessário ter cuidado, pois existem alimentos, como as frutas, que não precisam ir para geladeira, mas muitas pessoas colocam.

Ao inserir esse item no intuito de preservá-lo, você poderá causar um efeito contrário e fazer com que esses alimentos estraguem e fiquem impróprios para o consumo.

Isso ocorre porque, dependendo do mantimento colocado na geladeira, o item pode acabar sendo impactado pelo frio e umidade e ter suas características originais, como o sabor, alteradas.

Então, se você tem dúvidas sobre qual fruta guardar, ou não, no eletrodoméstico, veja a matéria preparada pelo Portal 6 e saiba diferenciar.

Esta é a lista de frutas que não precisam ir para geladeira e muitas pessoas colocam

É normal que, ao chegar das compras, as pessoas já vão guardando os itens adquiridos na rua no lugar em que acham correspondente e pertinente.

Mas nem sempre o que pensamos ser no lugar certo é, de fato, o correto. Uma prova disso são as frutas. No intuito de tentar preservar ainda mais as características do alimento, muita gente acaba guardando todo e qualquer tipo de alimento na geladeira.

Porém o que poucos sabem é que há uma lista de frutas que não precisam ir na geladeira, mas muitos ainda insistem em colocá-las.

Isso porque, ao guardar elas no ambiente, os alimentos podem apresentar uma quebra nas características originais devido a umidade contida no espaço.

Assim, coisas como o sabor, textura, e substâncias podem ser completamente alteradas – o que pode fazer com que o alimento fique bastante desagradável de ser consumido.

Para evitar que isso ocorra de vez, o Portal 6 separou aqui algumas frutas que não devem nunca ser colocadas na geladeira. Veja a lista:

Abacate. Banana. Limão. Pêssego. Damasco. Ameixa. Kiwi. Melão. Manga. Abacaxi. Tomates

