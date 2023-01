Goiano prova que o filho bebê puxou uma das maiores características dele e vídeo viraliza; veja

O bebê Enrico, de apenas oito meses, viralizou no TikTok depois que o pai publicou um vídeo mostrando o quão curiosa é a criança. A família vive em Caldas Novas, cidade da região Sul de Goiás.

Ao Portal 6, Alisson Sodré contou que o filho já faz sucesso no município e também no Instagram. Ele e a esposa já imaginavam que em algum momento o menino ganharia notoriedade na rede social.

“Aquele vídeo dele eu já tinha postado no Instagram, tinha dado mais o menos 20 mil visualizações, foi o maior sucesso aqui na cidade, mas explodiu só na cidade”, explicou.

Segundo ele, a mãe do bebê teve a ideia de publicar no TikTok e pediu para que o pai fizesse isso. O vídeo foi publicado no sábado (22) e já passa de 2 milhões de visualizações. Na legenda, ele escreveu “larga de ser curioso se não seu filho vai nascer igual a você”.

“Mas eu postei do nada, postei por postar. Eu postei e quando eu vi tinha 1 mil visualizações. Foi muito rápido, aí eu esqueci. Postei de tarde. À noite, quando eu abri, já tinha 10 mil”, disse.

Para gravar o vídeo, Alisson explica que chamou a atenção do filho dizendo “olha lá” como se algo tivesse acontecendo no local para onde ele apontava. O que impressionou os internautas foi a curiosidade do menino enquanto olhava.

“O Enrico é extremamente curioso…e aí aquele dia eu estava com ele no colo e falei ‘olha lá filho, olha ai’ e ele ficou olhando fixo e aí eu encontrei o áudio na internet e fiz a montagem do vídeo”, contou.

Segundo o pai, muitas pessoas ficaram impressionadas, mas teve algumas que criticaram o vídeo sem entender que era uma montagem. Os comentários do tipo foram “o bebê está assustado”, “que ignorância” e outros.

Veja o vídeo