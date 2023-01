Cliente é condenado por injúria racial em restaurante de ex-master chefe

O chef Dario Costa informou neste sábado (28) que venceu o processo criminal que movia contra um cliente por injúria racial. O caso ocorreu em janeiro de 2020 no restaurante Madê Cozinha Autoral, em Santos (SP), que pertence ao ex-participante dos programas MasterChef e Mestre do Sabor. A sentença saiu em 28 de novembro de 2022, mas só agora o chef se manifestou sobre o caso.

À época do crime, Dario tornou o caso público em suas redes sociais. Segundo ele, o homem proferiu insultos racistas chamando os colaboradores da casa de “neguinho”, “preto sujo” e “pretinho”.

O cliente, José Severiano Morel Filho, foi condenado a pagar 40 salários mínimos para dois funcionários, cada. Ele também terá que cumprir quatro anos de prestação de serviços comunitários.

Armando Mattos, advogado de Morel Filho, disse que apresentou recurso contra a sentença na sexta-feira (27).

“Esse cara vai pagar por tudo que ele fez”, afirmou Dario Costa, em postagem nas redes sociais, neste sábado (27)

INDENIZAÇÃO NA ESFERA CÍVEL

No ano passado, os funcionários de Dario Costa venceram outra ação contra Morel Filho, na esfera cível.

O caso já transitou em julgado e agora começa a fase execução penal, na qual Morel Filho terá que pagar R$ 5 mil para cada um dos quatro funcionários ofendidos, diz o advogado Tarcísio Bresciani, que representa os funcionários.

“Ninguém espera ser humilhado no ambiente de trabalho”, declarou Tarcísio Bresciani.

De acordo com Bresciani, o réu tentou fazer acordo para pagar um valor muito abaixo do que foi determinado pela Justiça.

“Um dos funcionários se sentiu ainda mais ofendido com o réu querendo negociar”, disse o advogado.

CHEF COMEMOROU RESULTADO DAS AÇÕES JUDICIAIS

Em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado, Dario diz que “deu tudo certo” no processo. Segundo ele, o homem seguiu com os ataques mesmo depois de ter saído do restaurante.

“Imagina uma pessoa que a troco de nada entra em um restaurante e começa a disparar vários insultos racistas, homofóbicos, machistas. E depois ainda começa a ligar para o restaurante e começa a me xingar sem parar. A troco de nada. Existe muita gente assim por aí e a gente precisa acabar com isso”, disse Dario.