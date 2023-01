Famosa e polêmica durante a Copa do Mundo, ‘carne de ouro’ chega a Anápolis

Após a ‘carne de ouro’ viralizar ao ser servida para os jogadores da seleção brasileira durante a Copa do Mundo do Catar, o alimento de luxo já pode ser apreciado pelos clientes de Anápolis.

Enquanto o Brasil ainda estava em campo, a iguaria da culinária chamou a atenção dos internautas e chegou a se tornar um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Na Copa do Mundo, o preço da comida servida para os jogadores das seleções que disputavam o título podia chegar a impressionantes R$ 9 mil por peça.

O alimento luxuoso despertou a atenção e o desejo de inúmeros brasileiros e agora, por meio de uma publicação no Instagram, o Empório do Churrasco de Anápolis anunciou a chegada da famosa ‘carne de ouro’.

A picanha folheada a ouro 24k é temperada com sal grosso e estará disponível no cardápio do estabelecimento apenas por tempo limitado.

Os interessados em garantir a iguaria de luxo podem realizar o pedido por meio do WhatsApp (62) 99620-3828.