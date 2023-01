MP solicita detalhes à Secretaria de Segurança Pública sobre morte de policial em Anápolis

Promotores e promotoras do Ministério Público de Anápolis encaminharam ofício na tarde da sexta-feira (27) ao secretário de Segurança Pública do Estado, Renato Brum dos Santos, solicitando informações detalhadas sobre o episódio que resultou na morte do policial militar Welton da Silva Veiga ocorrido na manhã do mesmo dia, no município.

O policial militar foi morto durante o cumprimento de um mandado judicial da Polícia Civil. Ele respondia a ação penal aberta a partir das apurações da Operação Malavita – deflagrada em outubro de 2014 que identificou o envolvimento de policiais civis e militares com o tráfico de drogas em Anápolis.

No documento, promotores e promotoras solicitam informações detalhadas sobre a ocorrência e as providências tomadas até o momento pelas autoridades, assim como a gravação integral da ação, sem cortes e sem mídia.

Assinam o documento, Bruno Henrique da Silva Ferreira, Camila Fernandes Mendonça, Denis Augusto Bimbati, Eliseu Antônio da Silva Belo, Liana Antunes Vieira Tormin, Luís Guilherme Martinhão Gimenes e Yasmin Crispim Baiochi de Paula Toledo.

A Secretaria de Segurança Pública se pronunciou no dia do ocorrido dizendo que “houve uma reação que levou a uma troca de tiros, atingindo dois policiais civis, que ficaram feridos, e culminando na morte do policial militar”.