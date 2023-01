Mulher que achou que estava grávida de um menino tem três filhas e coloca o mesmo nome nelas

Viralizou recentemente o relato do filho de uma enfermeira, que atendeu há alguns anos uma paciente, contando sobre a mãe que esperava ter um filho, mas acabou dando à luz a três garotinhas.

O rapaz, que preferiu não se identificar, começou contando que quis tornar o caso pública agora por achar algo completamente diferente, mas que a história aconteceu, de fato, na década de 1980.

Segundo o jovem, a mãe teria atendido a paciente no hospital em que trabalhava, já em trabalho de parto. Porém, por ser de família pobre, não teria realizado corretamente o pré-natal e sequer sabia se o bebê era realmente um menino.

A grávida já tinha anunciado, no começo, que sonhava com o pequeno e que ele se chamaria Robert. O que mais impressionou a equipe médica não foi o fato de ter saído trigêmeas da mãe desprevenida, mas sim o que aconteceu depois.

Olhando para as filhas recém-nascidas, a única coisa que ela pensou foi em chamá-las de? Robert, Larobert e Sharobert. Uma das hipóteses é que ela realmente amava muito o nome, porém internautas acreditaram que poderia ter sido um pouco de desinteresse dela.

Não se sabe onde vivem, atualmente, as três irmãs ou como lidam com o fato, mas o relato do filho da enfermeira chamou bastante atenção na internet.

“Gente, coitada dessas meninas! Imagina o bullying na escola com a Sharobert”, disse uma mulher. “Tem muita gente sem noção mesmo, ne?”, destacou outro internauta.