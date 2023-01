“Tinha uma visão singular do ramo dos negócios”, diz Caiado ao lamentar morte de George Hajjar

O governador Ronaldo Caiado (UB) se manifestou em nota de pesar à imprensa sobre o falecimento de Georges Hajjar. O empresário anapolino, que encerrou a vida neste sábado (28) aos 78 anos, lutava contra um câncer no pulmão.

“Georges foi um empreendedor que se dedicou a contribuir com o desenvolvimento de Goiás. Tinha uma visão singular do ramo dos negócios e enxergava a importância de incentivar a economia do Estado”, lamentou.

Além de exaltar a trajetória do empresário, Caiado também aproveitou a oportunidade para manifestar “solidariedade e profundos sentimentos à família e aos amigos” de Hajjar.

O anapolino foi fundador de marcas conhecidas no mercado goiano e nacional (como Geolab, Armazém Goiás e Excel). Ele era considerado um visionário no ramo dos negócios e um grande incentivador da economia local.

O Portal 6 apurou que ele estava fazendo o tratamento no Vila Nova Star, em São Paulo. O corpo deve ser chegar em Anápolis neste domingo (29) para ser velado e sepultado. Ele deixa esposa, três filhos e nove netos.