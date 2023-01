Confusão durante jogo de sinuca termina com homem morto em Anápolis

Um homem de 46 anos foi morto, na noite deste sábado (28), após se envolver em uma briga devido a um jogo de sinuca. O caso aconteceu em um bar do Setor Paraíso, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que, durante a partida, a vítima teria discutido com um desconhecido. Na briga, o suposto autor do crime desferiu um tapa contra o rosto do homem.

Com a confusão, o estabelecimento foi fechado pelo proprietário. Apesar disso, a discussão continuou do lado de fora. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou o óbito da vítima, que tinha um ferimento na cabeça.

As testemunhas não souberam identificar o suspeito. Segundo relatos de frequentadores do estabelecimento, o homem assassinado costumava jogar sinuca no local com frequência e apostava dinheiro nos jogos.

O carro dele foi encontrado pela polícia próximo ao bar e liberado para um familiar. O autor dos golpes segue sem identificação e, portanto, ainda não foi localizado.