Troca de informações entre as PMs do Tocantins e Goiás consegue prender quadrilha em Anápolis

Cinco homens foram presos na tarde deste domingo (29), em Anápolis, em uma abordagem planejada pela Polícia Militar (PM), na BR-153.

O Portal 6 apurou que as detenções ocorreram após troca de informações entre as PM’s do Tocantins e Goiás.

A quadrilha estava com uma carga roubada em Talismã, localizado na divisa com o estado tocantinense.

Durante a abordagem, os suspeitos apresentaram nota fiscal dos itens que estavam carregando, mas ficaram nervosos.

Apesar de tudo parecer estar dentro dos conformes, os militares conseguiram a confissão do grupo com uma pergunta certeira: ‘essa carga é roubada, né?’

O quinteto acabou confessando o crime e os militares acionaram reforço. A carga roubada tinha como destino final a capital Goiânia, local que servia como batedor.

Todos foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil e autuados por associação criminosa e roubo com emprego de arma de fogo. Com eles foram apreendidos munição, dinheiro, cartões de bancos, rádios comunicadores, celulares e carteiras com diversos documentos.