Bombeiros fazem força-tarefa para encontrar estrangeiro desaparecido na Chapada dos Veadeiros

Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram uma força-tarefa na madrugada desta segunda-feira (30) em busca do turista estrangeiro, de 30 anos, que desapareceu nas proximidades do Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso.

Ao todo, 14 militares e especialistas foram acionados para participar da ação. O grupo também conta com o auxílio de cães farejadores e embarcações específicas para buscas no solo e na água.

O rapaz, juntamente com mais três turistas, estava passeando pelo ponto, na tarde de sábado (28), quando foi surpreendido com um aumento repentino do volume da água que desceu da cabeceira do rio.

Do total, apenas dois do grupo conseguiram escapar da tromba d’água e alcançar a margem. Outra vítima acabou ficando ilhada, mas foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 23h do mesmo dia.

Já o turista, de 30 anos, não conseguiu escapar e acabou sendo levado pela correnteza. Ele ainda não foi encontrado.