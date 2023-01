Um casal foi preso e três adolescentes, de 14, 15 e 17 anos, foram apreendidos na manhã de domingo (29), suspeitos de assaltarem uma motorista de aplicativo em Jataí, Sudoeste do estado. O caso teria acontecido na madrugada do domingo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federa (PRF), a vítima relatou que aceitou a corrida pedida pelos criminosos mas, somente no local, percebeu que se tratava de cinco pessoas.

Durante o percurso, um dos passageiros pediu para a mulher parar o carro alegando que não estava se sentindo bem. Neste momento, um dos passageiros que estava no banco de trás, passou uma corda no pescoço da motorista e disse ‘perdeu’, ‘perdeu’, passa as chaves.

Eles ainda tentaram a colocar no porta-malas do carro, mas a mulher conseguiu fugir e pedir por socorro pelas ruas da cidade.

Poucas horas depois, em uma fiscalização de rotina, uma equipe da PRF parou o carro na BR-060 sentido Rio Verde e, ao analisar a placa do carro, verificou que ele tinha sido roubado.

De acordo com os criminosos, o carro seria vendido em Acreúna, município localizado também na região Sudoeste.

O grupo foi encaminhado para a Central de Flagrantes.