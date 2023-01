Saúde ainda não sabe quando chegarão novas vacinas contra a Covid-19 em Anápolis

Ainda não há previsão para a chegada das vacinas bivalentes da Pfizer contra a Covid-19 em Anápolis. O Governo Federal já anunciou datas do início da aplicação, mas o município ainda não sabe quando as terá em estoque.

Segundo o plano de vacinação previsto pelo Ministério da Saúde para este ano, as pessoas pertencentes aos grupos de risco da doença que já tiverem tomado ao menos duas doses da vacina monovalente devem começar a receber a bivalente a partir do dia 27 de fevereiro.

No entanto, a Gerência de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) afirmou que eles seguem o calendário previsto pelo estado. Portanto, ainda carece de uma sinalização da SES-GO.

Anápolis continua vacinando a população acima dos 06 meses de vida. O município segue aplicando as demais doses dos imunizantes contra a Covid-19, assim como o reforço para pessoas de 12 a 17 anos, e acima de 18.

Vale ressaltar que 2º reforço está sendo aplicado na população a partir de 30 anos e nos trabalhadores da área da saúde.

As pessoas com alto grau de imunossupressão possuem ainda o direito de tomar a dose adicional do imunizante após a 2ª dose de Coronavac, Astrazeneca e Pfizer ou demais de receber a dose única de Janssen.

Unidades de saúde com o imunizante Coronavac disponível: