Adolescente dá facada em amigo para defender a mãe que estava sendo agredida em Goiânia

Um adolescente de 15 anos esfaqueou um homem, de 29 anos, para defender a mãe das agressões do rapaz. O episódio aconteceu na madrugada desta terça-feira (31), no Residencial Itaipu, em Goiânia.

O Portal 6 apurou que a mulher juntamente com o filho, e um casal, eram amigos e decidiram se reunir na residência dela para beber cerveja.

Por volta das 02h da manhã, o casal se envolveu em uma discussão e o homem passou a agredir a parceira com socos. Em um dado momento, ele chegou a estrangular a mulher, o que a fez desmaiar.

Ao ver a situação da amiga, a mãe do adolescente tentou intervir na situação, mas também chegou a ser agredida com tapas no rosto pelo colega.

Para tentar defender a mãe das agressões, o jovem pegou uma faca, tipo peixeira, e atingiu o autor do crime na barriga.

Após a ação, a Polícia Civil (PC) foi acionada e se dirigiu até o local. As autoridades encontraram o rapaz deitado, em uma rua próxima da residência, ao lado da esposa.

Ele foi encaminhado até o Hospital de Urgência de Goiânia (HUGO) onde passará por uma cirurgia para conter o sangramento em decorrência do ferimento.

O adolescente, juntamente com arma do crime, foi apreendido pela polícia.