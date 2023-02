Ator do filme Extraordinário cresceu e fotos mostram como ele é diferente descaracterizado

O ator Jacob Tremblay, que interpretou o papel do personagem August Pullman, no filme Extraordinário (2017), tem dado o que falar nas redes sociais após aparecer mais velho e totalmente diferente, sem as caracterizações usadas nas gravações.

Atualmente, com 16 anos, o garoto segue trabalhando em filmes, incluindo alguns da Disney, e continua ganhando os corações com o carisma.

Nas cenas do filme Extraordinário, o personagem August era uma criança que havia nascido com uma deformidade física e levava uma aparência bem diferente dos demais coleguinhas da escola.

A doença em questão se tratava da Síndrome de Treacher Collins, que ocasionou o trauma de 27 cirurgias – por qual August precisou passar -. Logo, o ator Jacob também teve de ser caracterizado – com cicatrizes e outras marcas – para assumir o papel.

Depois do sucesso, o adolescente atuou em “O Quarto de Jack”, conseguindo indicações para vários prêmios, como Critics ‘Choice Movie Award, Canadian Screen Award e o Screen Actors Guild Award.

Somando mais de 1,2 milhão de seguidores no Instagram, o artista tem impressionado os fãs com o talento e a beleza. Confira as fotos!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jacob Tremblay (@jacobtremblay)