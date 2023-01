Bandidos assaltam Carrefour em Goiânia e fazem funcionários de reféns; veja

Bandidos invadiram uma unidade do hipermercado Carrefour, em Goiânia, na madrugada desta terça-feira (31) e levaram dezenas de produtos eletroeletrônicos.

Segundo a Polícia Militar, foram roubados pelo menos 40 celulares, dois tablets, 15 notebooks, uma caixa de som portátil e um rádio de comunicação interna do próprio estabelecimento.

A informação é de que dois homens armados invadiram o hipermercado e obrigaram sete trabalhadores que estavam no local no momento a deitarem no chão. Eles foram feitos de reféns durante o assalto.

A porta dos fundos da unidade foram arrombadas para que os bandidos pudessem fugir após o assalto.

Os próprios funcionários foram obrigados a arrebentar os cadeados da porta de emergência e a pularem grades para concluir o roubo.

A Polícia Militar localizou os suspeitos depois do assalto e parte dos objetos roubados foi recuperada.