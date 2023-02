Anápolis terá início de até três obras por semana em março, diz prefeito

A Prefeitura de Anápolis prevê assinar até três ordens por semana a partir de março para obras que englobam o pacote bilionário anunciado em dezembro.

“No mês de março nós teremos ordem de serviço no mínimo duas, três por semana, dali até a gente conseguir colocar todo o Anápolis Investe na rua e transformar Anápolis em um grande canteiro de obra, que é isso que a cidade merece”, disse o prefeito Roberto Naves (PP) nesta terça-feira (31).

O pacote com investimento de mais de R$ 1 bilhão foi oficialmente lançado em dezembro de 2022, quando o chefe do Executivo municipal destacou que tem esperança de que todas as intervenções planejadas devem ser concluídas até o fim do mandato dele, em 2024.

As obras incluem escolas, mobilidade, infraestrutura, unidades de saúde, praças e parques. Clique e veja o que está previsto para cada bairro.

Roberto explicou que o cronograma prevê início das obras em março porque é no próximo mês que termina o período chuvoso na cidade.

O chefe do Executivo municipal ressaltou que 20 licitações já estão prontas, apenas aguardando o período chuvoso passar para que possa ser dada a ordem de serviço.

“Não adianta a gente dar ordem de serviço para que as obras se iniciem nesse período chuvoso, porque as empresas não vão dar conta de executar, vão perder prazo no que diz respeito a contratos e vai fazer com que a fique mais cara”, afirmou.

Valores licitados

Até terça-feira (31), mais de R$ 530 milhões já haviam sido gastos em licitações do Anápolis Investe, com expectativa de encerrar esta semana com aproximadamente R$ 700 milhões.

“As principais obras já estão em processo licitatório. Então, se você pegar, por exemplo, os asfaltos de todos os bairros e os anéis, a primeira etapa da licitação ocorreu ontem [segunda-feira 20], então hoje já está tendo uma análise de documentação. Apareceram 20 empresas, isso mostra realmente a confiança que as empresas tem na nossa cidade”, pontuou.

O prefeito também destacou que o Viaduto do Recanto do Sol e a ponte estaiada que ligará o Polocentro e o Morumbi já estão com o certame marcado, de modo a respeitar o prazo previsto de 30 dias úteis para que possam ser publicados.

Além disso, todas as escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) estavam previstos para entrar no sistema ainda na terça-feira.