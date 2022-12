Mais de 30 bairros distintos de Anápolis deverão ser contemplados com obras do pacote de mais de R$ 1 bilhão anunciado pela Prefeitura, referentes ao projeto Anápolis Investe.

O programa, de acordo com a Administração, tem objetivo de deixar a cidade mais moderna, eficiente, inteligente e planejada para os próximos 20 anos.

O pacote inclui obras voltadas para diversas áreas, como mobilidade urbana, educação, lazer, saúde e infraestrutura.

A maior parte das obras teve o local confirmado no dia da apresentação, em 01 de dezembro. Porém, a Prefeitura não confirmou onde ficará o Centro de Triagem dos Diabéticos e a UPA Veterinária.

Além disso, todas as UBS’s e prédios públicos de Anápolis passarão por reformas e as escolas municipais já existentes serão reformadas e ampliadas. O município também deve ter oferta de wi-fi gratuito na maior parte dos espaços.

De acordo com o prefeito Roberto Naves (PP), todas as obras presentes no pacote já estão com os projetos prontos e deverão ser licitadas até o dia 15 de dezembro.

Saiba o que cada bairro vai ganhar com o Anápolis Investe