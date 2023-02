Anunciado mais um concurso público em Goiás; edital deve sair ainda neste ano

Os concurseiros de Goiás podem se alegrar com uma boa notícia nesta quarta-feira (1º). Isso porque foi anunciada a realização do próximo concurso do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), que deve ocorrer ainda em 2023.

A informação foi repassada à imprensa pelo desembargador Carlos França, novo presidente do órgão, em entrevista coletiva realizada pela manhã, durante a cerimônia de posse. Ele estará no comando do Poder Judiciário goiano até o ano de 2025.

O edital do processo seletivo ainda não foi divulgado, mas conforme Carlos França, o documento deve sair ainda neste ano.

O presidente do TJ-GO também afirmou que serão lançados outros concursos para magistrados e servidores, com o objetivo de atender as demandas do 1º grau. No entanto, não foram divulgados detalhes quanto ao quantitativo de vagas e cargos.

Vale lembrar que o último certame realizado pelo órgão de Justiça foi realizado em 2021, nomeando 150 aprovados na ocasião.

As vagas ofertadas naquele momento tiveram rendimentos variando entre R$ 3.833,88 e R$ 4.259,86, dependendo do cargo, além de benefícios para os novos funcionários.