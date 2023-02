NX Zero anuncia turnê de reencontro e confirma show em Goiânia

De volta após cinco anos longe dos palcos, a banda NX Zero anunciou nesta quinta-feira (02) a turnê de reencontro Cedo ou Tarde e confirmou show em Goiânia.

Será no dia 22 de junho, no Ginásio Goiânia Arena. As vendas começam nesta sexta-feira (03), a partir 12h, através do site oficial da banda.

Di Ferrero, Gee Rocha, Filipe, Conrado Grandino e Daniel Weksler vão rodar todo o Brasil na turnê Cedo ou Tarde, que se encerra em agosto.

A banda marcou uma geração com hits, como Razões e Emoções, Daqui Pra Frente, Ligação, Só Rezo, dentre tantos outros.