Prefeitura explica por que peixes estão sendo retirados dos lagos de Anápolis

Os peixes exóticos, considerados como invasores do bioma, estão sendo retirados dos parques de Anápolis por meio de uma ação que está sendo realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano.

Nesta quarta-feira (1º), uma equipe do órgão já cuidou da retirada dos animais que se encontravam no lago do Parque Municipal Ipiranga. Posteriormente, os trabalhos também serão realizados nas outras áreas de lazer da cidade.

O intuito da ação é de assim conseguir controlar e preservar o bioma do Cerrado, retirando desse modo aqueles peixes que originários de outras regiões, como é o caso do pacu, tilápia e tucunaré, invasores localizados com mais frequência nos lagos do município.

Ainda não se sabe como estes animais foram parar nos parques, mas eles estão sendo recolhidos com vara e anzol por uma equipe especializada em pesca esportiva que faz parte da Caiaque Goiás.

Após serem retirados dos parques, os peixes exóticos vão ser entregues para compor a alimentação dos animais silvestres que são resgatados pela Secretaria na cidade.

O órgão ainda reforça que é expressamente proibida a pesca predatória em qualquer uma das áreas públicas de lazer presentes na cidade, além de que a ação de retirada só pode ser realizada com autorização prévia e por equipes especializadas.