Veja o que tem para fazer neste final de semana em Goiânia e Anápolis

O primeiro final de semana de fevereiro está se aproximando

Em Anápolis, o Carnaval já começou com o super show Bora Uai, que promete agitar a cidade com Durval Lelys, Luiza Martins e Vinicius Cavalcante. O evento vai acontecer no domingo (05), no Centro de Convenções, e os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 50 no site BaladApp.

Como a música nunca acaba, quem prefere curtir o final de semana em Goiânia pode aproveitar o agito que será proporcionado pelo Deu Praia.

Para aqueles que gostam de um bom pagodinho, a sexta-feira (03) contará com o grupo Sem Migué. No sábado (04), a festa continua com Baile do Babilônia, bloco Eduardo e Mônica, CDB Categoria de Base e Marcinho Malemolência. Para fechar domingo com chave de ouro, Chama que é Noix, Eder e Emerson e Rooftime prometem animar o público.

O Deu Praia acontece no Centro Cultural Oscar Niemayer e os ingressos podem ser comprados pelos interessados por meio do site de vendas Eventim.

No shopping Passeio das Águas, o Taberna Escape Game, maior Escape medieval do Brasil é uma ótima opção para quem busca uma atividade diferente e divertida para fazer com os amigos.

