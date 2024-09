Suspeito de homicídio, marido de juíza em Anápolis é solto após pagar fiança de R$ 10 mil

Em audiência de custódia, ele disse ter disparado contra vítima após se sentir ameaçado

Augusto Araújo - 17 de setembro de 2024

Registros de vídeo do rancho, em Niquelândia. (Foto: Reprodução)

O marido da juíza Edna Maria Ramos da Hora, suspeito de ter matado um homem em Niquelândia, foi solto pela Justiça nessa terça-feira (17).

A soltura foi feita mediante pagamento de fiança, no valor de R$ 10 mil e, agora, ele responderá em liberdade provisória.

O advogado Matheus Moreira Borges, representante da defesa do suspeito, disse em nota ao Portal 6 que a reação do suposto autor se deu em “necessidade de proteger seus entes queridos”, visto que ele estava com um neto e não conhecia a vítima anteriormente.

Relembre

Neste domingo (15), o marido da juíza e o filho dela estariam envolvidos em uma confusão no rancho da família, localizado em Niquelândia.

Um homem teria invadido a propriedade e, após algum tempo de discussão e uma suposta atitude ameaçadora, foi alvejada pelo suspeito.

Após o disparo, a própria juíza acionou a polícia, visto que o cônjuge teria desaparecido após o som de tiro. No entanto, ele e o filho tinham se deslocado para Anápolis, onde foram presos.

Depoimento

Na audiência de custódia, o marido de Edna disse que teria ouvido o neto gritar e foi checar a situação. Assim, encontrou a criança junto ao filho, que conversava com a vítima.

O homem alvejado estaria apresentando falas desconexas e supostamente ameaçadoras, repetindo a palavra “matar” várias vezes.

Diante disso, o suspeito teria ido ao quarto, pegado uma arma e ido em direção à vítima, que saiu correndo do condomínio.

Contudo, o suposto autor afirmou que correu atrás do homem para afastá-lo de dentro do local. No entanto, apontou que a vítima, após ser alcançada, partiu para cima dele. Assim, acabou realizando o disparo fatal.