Goiano conhecido como o “terror do INSS” completa 122 anos bem de saúde e chamando atenção por onde passa

Andrelino Vieira da Silva, aposentado mais conhecido como “o terror do INSS”, completou nesta sexta-feira (03) o seu aniversário de 122 anos.

Morador de Aparecida, cidade na Região Metropolitana de Goiânia, o idoso nascido em 1901 teve ao longo de sua vida sete filhos, 13 netos, 16 bisnetos e um tataraneto.

Ele ficou conhecido em 2022, após a família dele postar uma foto nas redes sociais celebrando o aniversário de 121 anos, com um bolo temático fazendo uma brincadeira, apelidando ele de “o terror do INSS”.

Ao G1, a neta de Andrelino, Janaína Lemes de Souza, disse que o avô continua bem de saúde e leva uma vida tranquila. No entanto, dessa vez a família não organizou uma festa para celebrar.

“Esse ano a gente não vai fazer nada, porque algumas outras pessoas da família estão com alguns probleminhas, então não estamos muito no clima para a festa”, afirmou.

Janaína também destacou que Andrelino já foi até reconhecido na rua e algumas pessoas chegaram a pedir para tirar fotos com ele.

No entanto, o aposentado não dá muita importância para a fama que ganhou. Sendo assim, a família não foi atrás do Guiness Book – o livro dos recordes – para que Andrelino seja reconhecido como o homem mais velho do mundo.

Vale lembrar também que o idoso passou por maus bocados em 2022, enfrentando dengue e até Covid