Heloá se encontra com Valentina pela primeira vez após cirurgia de separação

Um registro publicado neste sábado (04) nas redes sociais do Dr Zacharias Calil está causando muita emoção nos que estão acompanhando a recuperação das gêmeas siamesas Heloá e Valentina.

Em vídeo, o médico, que realizou a cirurgia que separou as irmãs, mostrou o momento em que a pequena Heloá fez o primeiro contato com Valentina após o procedimento.

“Todo mundo aqui comovido e emocionado. Realmente um dia de muita felicidade para a família e para todos os profissionais envolvidos”, escreveu Zacharias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dr. Zacharias Calil (@drzachariascalil)

Nas imagens, é possível ver quando a criança toca nos pezinhos e em uma das mãos da irmãzinha, que ainda está sedada.

Em todo o tempo, a mãe das meninas, carinhosamente, acompanha e incentiva os gestos afetuosos. Dá para ouvir também pedidos para que Valentina acorde logo.

As duas foram separadas no último dia 11 de janeiro e eram unidas pelo tórax, abdômen, bacia, fígado, intestinos delgado e grosso e genitálias.

Apesar de ainda estarem na UTI, de acordo com boletim médico do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), as duas reagem bem.

Heloá já está estável, sem febre e até aceitando alimentos. Já Valentina, mesmo sedada, já não apresenta crises convulsivas e teve melhora no quadro neurológico.