Chuva para ou continua? Veja a previsão do tempo para Goiás nesta semana

As chuvas fortes que vêm caindo em Goiás ainda não devem dar trégua. Conforme a previsão do tempo, o clima deve ser de muita instabilidade, com alerta para tempestades.

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), isso se dá por causa de uma combinação de calor e umidade, favorecendo as pancadas de chuvas.

O serviço de meteorologia ainda aponta que as quedas d’água podem vir com bastante força, acompanhadas de rajadas de vento e raios.

Para esta segunda-feira (06), a população de Goiânia deve lidar com chuvas de até 15 mm, enquanto Anápolis pode apresentar um índice consideravelmente menor (10 mm).

Enquanto isso, as regiões Oeste (onde ficam Aragarças, Firminópolis) e Sudoeste (Jataí, Rio Verde) devem ser as mais atingidas pelas chuvas, ambas com índices de 25 mm.

Já as demais regiões (Central, Norte, Leste e Sul) podem ter precipitações médias de 20mm. Flores de Goiás, município próximo ao Entorno de Brasília, foi destacado no boletim da Cimehgo com a menor previsão de chuva, apenas 7 mm.