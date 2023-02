Homem choca o Brasil mostrando algo que só podia ter acontecido em Goiânia

Um morador de Goiânia decidiu compartilhar a visita indesejada que recebeu nesta semana e a cena inusitada, apesar de ser considerada comum na capital, viralizou nas redes sociais. Dois cavalos aproveitaram que o portão da residência estava aberto e resolveram “pastar” em um quintal do Setor Maysa Extensão.

O vídeo, publicado na última sexta-feira (3) com a legenda “Coisas que só acontecem em Goiânia”, já teve mais de 600 mil visualizações. O dono da casa narra a situação aos risos e tenta atrair a atenção dos animais para fora, que parecem ignorá-lo.

O jovem brinca que se trata de pai e filho, apelidando o cavalo menor de “pudim”. “Vem, vamos embora, moço. Chama o seu filho lá. Entra e traz um filho ainda, o pudim”, protesta.

No vídeo, também é possível ouvir que a mãe do autor da publicação pede que ele tome uma ação mais enérgica para expulsar os visitantes do quintal. “Mas eles não saem! O que é que eu vou fazer, mãe? Olha o tamanho desse bicho!”, responde.

Nos comentários, muitos goianienses se identificaram com a situação. “Pior que em casa entrou um também”, relatou um usuário. “Amo Goiânia! Sou da época em que as galinhas andavam dentro do ônibus. Quem lembra?”, escreveu outro. Ainda teve quem se divertisse com a fama da capital: “eu falo que minha Goiânia é uma roça asfaltada”.