Homem incomodado com gemidos altos e intensos de vizinhos toma atitude surpreendente

Um casal denunciou o vizinho à polícia neste sábado (4) por invasão de domicílio após o homem arrombar o portão da casa deles e ameaçá-los com uma faca no setor Parque Brasília 2ª Etapa, em Anápolis. O suposto autor do ataque estaria insatisfeito com os barulhos feitos pelos denunciantes durante o ato sexual.

O Portal 6 apurou que, após ter golpeado o portão com o facão que portava e conseguir passar por ele, o homem teria feito ameaças de morte e dito que os moradores da casa haviam transformado a residência em um “prostíbulo”.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas não encontrou o autor da invasão na casa dele. As vítimas, que permaneceram dentro da casa durante o crime e assistiram a cena pela janela do banheiro, não souberam identificar o vizinho.

Aos policiais, porém, eles admitiram que praticam atos sexuais com gemidos altos, mas que nunca foram chamados a conversar sobre o assunto, de forma civilizada, pelo vizinho. Eles disseram que estavam abertos ao diálogo e consideraram as ações do homem “invasivas” e “desnecessárias”.

As vítimas foram orientadas a comparecer à delegacia de polícia no próximo dia útil para prosseguir com as providências.