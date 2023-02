Veja como são por dentro as mansões faraônicas que estão à venda em condomínios de Goiânia

Casas enormes, cheias de mordomias e muito conforto de ponta a ponta. Essa realidade, vivida por poucos, pode ser encontrada nos principais condomínios de luxo de Goiânia, que guardam mansões de altíssimo padrão em terrenos gigantescos com preços acima dos oito dígitos.

De acordo com o sócio diretor da URBS Imobiliária, Leandro Chaer, quando se fala de imóveis residenciais, as propriedades mais caras estão nos empreendimentos localizados na saída para Bela Vista. Chaer detalha o que faz destas mansões as mais valorizadas no mercado.

“Elas estão em frente ao lago, como o Alphaville Cruzeiro Ipê, e tem aquelas com fundo de mata ou com vista, além de metragens generosas e acabamentos nobríssimos”, expõe.

O especialista explica, ainda, como os preços são calculados.

“Os valores de referência de uma casa de alto padrão têm uma variação muito grande. É de acordo com o projeto, tamanho de lote e acabamento, além do condomínio onde está instalada a propriedade. Vai variar de R$ 10 mil a R$ 20 mil o metro quadrado”, aponta.

Para sanar a curiosidade dos leitores que gostariam de conhecer o interior e as caraterísticas das mansões, o Portal 6 preparou, a partir de levantamento da URBS, uma lista com os projetos mais caros da região que estão à venda. Confira:

Mansão de luxo no condomínio Aldeia do Vale – R$ 15 milhões

No condomínio de luxo mais consagrado do estado, o imóvel de 1.250 m² de área construída está instalado em um terreno de 3.900 m² no Aldeia do Vale. Possui quatro suítes plenas, sendo a máster com espaço para duas camas, dois closets e banheiro com hidromassagem. O imóvel conta com sala em pé direito duplo toda climatizada, escritório, sala de TV com poltronas de cinema e telão, sala de jantar, ampla cozinha, área de serviço, dependência completa para funcionários e 10 banheiros.

A propriedade também dispõe de lounge, área de jantar com churrasqueira e forno de pizza, academia com sala de massagem, três espelhos d’água com jatos ornamentais e sauna, além de uma cachoeira com 300 m² em cinco níveis, com belíssima vista para o lago.

Mansão de luxo no condomínio Alphaville Ipês – R$ 14 milhões

Com cinco quartos e cinco vagas de garagem, o imóvel possui 991 m² de área construída, num terreno de 2.185 m². A casa está situada no condomínio horizontal Alphaville Ipês, um dos mais luxuosos de Goiânia e localizada numa das regiões que mais se desenvolvem na capital goiana, nas imediações da GO-020, próximo à saída para Bela Vista.

Dentro do condomínio, o imóvel está em localização privilegiada, com vista permanente para a praça ao lado da portaria do condomínio. Entre seus diferenciais, estão a piscina aquecida, com cobertura retrátil; sauna; churrasqueira de parrilla à carvão; cozinha e área gourmet recém-reformadas; paisagismo e piso todo em mármore na sala principal. A mansão possui portas alargadas, com acessibilidade para cadeirantes em todos os seus ambientes.

Casa Jardins Milão – R$ 11,5 milhões

Sobrado mobiliado com 656,47m² de área construída e localizado estrategicamente num terreno privativo e esquina com 1.497 m², dentro do Condomínio horizontal de luxo Jardins Milão, empreendimento que está localizado na famosa região dos condomínios horizontais de alto padrão de Goiânia, bem próximo ao autódromo.

O projeto do imóvel traz quatro suítes plenas, sendo uma no pavimento térreo, tendo destaque para a mega suíte máster com aproximadamente 100 m². Outro destaque dessa mansão são os vários ambientes que vão bem além dos convencionais sala, cozinha e banheiro, como uma academia equipada, spa mulher, home cinema, um escritório mobiliado, copa, piscina com tratamento, churrasqueira, um elevador para o segundo piso. Com sete vagas de garagem, a casa está à venda com mobília e decoração já inclusas.

Casa no Alphaville Cruzeiro – R$ 10,5 milhões

Com 868 m2 de área construída e um terreno de quase 1.700 m², esse luxuoso sobrado está situado num lote de esquina dentro do Alphaville Cruzeiro, condomínio horizontal de alto padrão. São cinco quartos, sendo quatro suítes, com destaque para a suíte máster que conta com closet e hidromassagem. O projeto de interiores do imóvel traz ainda uma sala interna com varanda, sala para dois ambientes com pé direito duplo e varanda integrada, lavabo, home cinema, escritório, elevador, cozinha ampla e arejada com ilha rica em armários.

A casa conta ainda com despensa, dependência completa de empregada, varanda com churrasqueira e forno, amplo jardim, piscina, sauna, nove vagas de garagem sendo quatro cobertas e poço artesiano.