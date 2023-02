Colégios Militares de Anápolis poderão ter mais vagas e aulas no período da noite

Os Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás (CPMGs) em Anápolis poderão ter mais vagas e aulas no período da noite caso o requerimento aprovado pela Câmara Municipal na última segunda-feira (07) seja atendido.

O documento pede ao governador Ronaldo Caiado (UB) e ao comandante-geral da PM, coronel André Henrique Avelar de Sousa, a implantação do noturno. A justificativa é a alta demanda pelas unidades da cidade.

A propositura é da Mesa Diretora. Segundo o presidente da Casa, Domingos de Paula (PV), o turno da noite dá oportunidade para que os alunos que trabalham durante o dia estudem em uma escola estadual e bem avaliada.

Anápolis tem quatro colégios militares, o Cesar Toledo, Gabriel Issa, Arlindo Costa e Onofre Quinan. O requerimento ressalta que são boas instituições de ensino, mas que não suprem a oferta de vagas.

“Diante desta realidade é que solicitamos a criação do turno noturno nos colégios militares de nossa cidade e, com isto, ampliar a oferta de vagas, oferecendo oportunidade a todos que buscam formação com qualidade e cidadania plena”, diz o documento.