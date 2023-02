Inscrições ainda estão abertas para aulas gratuitas de música, dança, teatro e karatê em Anápolis

As aulas gratuitas fornecidas pelo programa de Integração, da Prefeitura de Anápolis, foram iniciadas nesta semana. Interessados em participar podem se inscrever até o dia 17 de fevereiro.

A programação das atividades disponibilizadas para a população inclui zumba, dança, teatro, violão, iniciação musical e karatê.

As aulas são realizadas no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), presente no Jardim Alvorada, região Leste do município.

O espaço aberto ao público conta com auditório multiuso, salas funcionais, quadra poliesportiva, parque infantil, pista de skate e biblioteca.

No CEU os anapolinos também podem receber atendimento do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – Leste.

Os interessados em participar das aulas do programa de Integração podem garantir a inscrição por meio do número telefônico (62) 3902-1036.

Confira o cronograma das atividades disponibilizadas: