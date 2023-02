Justiça mantém demissão por justa causa de motorista que provocou acidente em Anápolis

A Justiça manteve a demissão por justa causa de um motorista que provocou um acidente, em Anápolis. O caminhoneiro havia recorrido, para pedir a alteração da modalidade de ruptura de trabalho, mas não obteve sucesso.

O funcionário justificou que o veículo da empresa estaria em más condições mecânicas. Segundo ele, o caminhão estava com a suspensão desalinhada, excesso de peso e altura acima da permitida para o tipo de carga transportada.

Outra reclamação do trabalhador foi a jornada exaustiva. Ele pediu a reversão da justa causa e o pagamento das verbas rescisórias, mas a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região não aprovou.

A decisão foi da desembargadora Iara Rios que alegou, em sentença divulgada nesta terça-feira (07), “a existência do acidente é incontroversa”. A magistrada ressalta que há vídeos onde mostra o motorista em uma manobra imprudente.

O acidente aconteceu em maio de 2021 e resultou no tombamento do caminhão. O veredito levou em consideração provas testemunhais que apontaram para o bom funcionamento do veículo.

Para a magistrada, a demissão por justa causa cabe ao motorista pela imprudência praticada, que foi provada pela empresa.

“Diante da gravidade do fato, entendo que, por si só, é capaz de romper a fidúcia necessária para manutenção da relação de emprego”, justificou.