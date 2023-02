Série produzida em Anápolis conquista o YouTube e ganhará nova temporada

Lançada recentemente e sucesso no YouTube, a série “Nós, Vós, Eis” é toda produzida em Anápolis. Para a alegria dos fãs que não perdem um episódio da boa comédia goiana, ela foi renovada para a segunda temporada.

Ao Portal 6, o criador e ator por trás dos personagens Cláudia e Ti Dove, Diego Machado, revelou que a ideia surgiu ainda em 2018 e a produção é inspirada na própria família, que sempre morou no interior de Goiás.

“A maioria das histórias são baseadas em histórias da minha família, porque como a minha família é toda de origem caipira, minha vó mesmo foi morar na cidade depois que ficou viúva, meus pais nunca moraram na cidade”, contou.

Não deixando o humor de lado, a produção audiovisual possui o intuito de apresentar o Estado para o mundo, desmistificando estereótipos e mostrando toda a cultura local.

“A série é mais isso, mostrar realmente a cultura goiana, porque a cultura goiana é muito rica, mas tem muita coisa que está ficando escondida, está ficando para trás, e vamos tentar mostrar isso mais ainda na segunda temporada com um toque de humor e de comédia para as pessoas”, afirmou.

A série conta com episódios semanais e a previsão é de que a partir do início de julho, o público já possa ter acesso a nova temporada que vai focar ainda mais nas cidades goianas.

“Na segunda, nosso objetivo é mostrar realmente as cidades goianas, fazendo passeios turísticos, mostrando a riqueza que tem naquelas cidades, as histórias”, pontuou.

“O primeiro episódio vai mostrando a caminhada do Divino Pai Eterno que os Romeiros fazem para Trindade, os três amigos vão estar pagando uma promessa que a Cláudia fez”, completou.

Diego ainda conta que todo o elenco da série foi surpreendido pelo sucesso que o conteúdo conquistou, causando até mesmo um certo choque no início.

“As vezes choca um pouco, porque a gente não imaginava que teria essa repercussão tão grande, principalmente o episódio do Ti Dove, que foi o episódio que teve mais visualizações. Mas é satisfatório, principalmente quando a gente sai na rua e as pessoas já gritam a gente pelo nome do personagem”, destacou.

Até março, o público poderá continuar aproveitando os episódios semanais de “Nós, Vós, Eis”. Após este período, os produtores farão uma breve pausa na produção para seguirem com outros projetos, retornando com tudo em julho.