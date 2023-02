Bandido é morto após invadir residência duas vezes para tentar roubar camionete

Após tentar roubar um mesmo imóvel por duas vezes, um homem, de 40 anos, foi morto por legítima defesa pelo proprietário da residência na noite de quarta-feira (08), na zona rural de Aragarças.

O Portal 6 apurou que na primeira tentativa de invasão, o suspeito foi visto por uma das donas da chácara deitado no chão depois da cerca de proteção.

Ao perceber aquela cena, a mulher rapidamente foi para o interior da residência e trancou as portas na tentativa de se proteger.

O homem então correu atrás dela e tentou arrombar a porta dos fundos, gritando que desejava somente a chave da camionete da vítima.

Com medo de que o pior pudesse acontecer, a mulher saiu do imóvel pela porta da frente gritando por socorro, até que sem entender, o marido foi ver o que estava acontecendo.

O casal então acionou a Polícia Militar (PM) que realizou uma ronda pela região, no entanto, o suspeito já havia fugido e não foi localizado.

Assim que a equipe policial deixou o local, o homem retornou para o imóvel com uma arma branca em mãos e tentou novamente roubar a chácara, ameaçando o proprietário de morte caso ele não abrisse a porta e entregasse a chave do veículo.

Enquanto a mulher procurava pelas chaves para entregar ao suspeito, ela ouviu barulhos de disparos de arma de fogo e chegando ao cômodo, encontrou o infrator já sem vida caído no chão com uma faca próximo do corpo.

Ao ser questionado, o marido relatou que o homem estava ameaçando atirar nele e temendo pela vida, ele atirou no invasor.

A PM foi novamente acionada pelo casal e o local foi isolado para perícia. O corpo foi retirado pelo Instituto Médico Legal (IML).