Esquenta para o Carnaval promete agitar o final de semana em Anápolis e Goiânia; veja as atrações

Oficialmente o Carnaval é apenas no dia 21, mas como em Goiás a festa não para, o Agenda Portal 6 separou as melhores programações para quem já quer aproveitar o esquenta. Bloquinhos farão com que o público deixe de vez a preguiça de lado para aproveitar as atrações disponíveis

No sábado, o Piseiro Mix vai comandar a noite no Parque de Exposições Agropecuárias de Anápolis, contando com a apresentação dos Barões da Pisadinha, Wam Baster e Dalmi Júnior. Os goianos que ainda não adquiriram os ingressos podem realizar a compra por meio do site BaladApp.

Na cafeteria Amora, queridinha na cidade, o CarnAmora ficará sob responsabilidade de Roberta Gato, Bruno Sax, Luciana Climaco, Brasil Capital e DJ Demik. O evento está com horário marcado para ter início a partir das 16h e as entradas podem ser compradas no próprio estabelecimento.

Também em Anápolis, o Bar do Miro vai ser agitado pelo Carna Poá, que contará com Stefane Lorena, o grupo 6 Tá Bom, Os Pakitos e Sambaixada.

Na Estância Nobel, o amado Bloquinho dos Cumpade vai abalar o final de semana. Na sexta-feira (10), se apresentam Bárbara Labres See More, Jorge Henrique & Rodrigo, Low, 2gether, Hand Up e Will. Sábado as atrações serão Kamisa 10, Mc Jacaré, Roberta Gato, Demik e Aleff. Os interessados podem garantir os ingressos pelo site BaladApp.

Em Goiânia, Sérgio Loroza promete levar muito agito para a 15ª edição do bloco Café Nice, no Carnaval dos Amigos. As entradas estão disponíveis por R$ 380 no site Ingresso SA.

