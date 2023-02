Explosivo é jogado dentro de biblioteca em Anápolis e mobiliza PM

Nesta sexta-feira (10), as pessoas que estavam presentes na Biblioteca Municipal Zeca Batista, localizada na Praça Americano do Brasil, em Anápolis, tiveram um grande susto após um explosivo ser jogado no interior do local.

O Portal 6 apurou que de imediato, a Polícia Militar (PM) foi acionada por anapolinos para averiguar a preocupante situação.

Os policiais então foram até o endereço e confirmaram a existência de um artefato explosivo de pequeno porte com acendimento por pavil.

A situação foi rapidamente resolvida pelos militares e o item responsável pelo transtorno foi retirado do local.

O caso deve agora ser investigado pela Polícia Civil.