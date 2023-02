Fazenda próxima a Brasília tem experiência única para os amantes de vinho e do glamour

A apenas 60 km de distância de Brasília, se encontra uma fazenda muito charmosa, dedicada a receber hóspedes que estão à procura de uma experiência luxuosa, incluindo também a degustação de vinho entre seus atrativos.

Estamos falando da Villa Triacca Eco Pousada e Vinhos. Fundada por Ronaldo Triacca, descendente de imigrantes italianos que vieram ao Brasil, a hospedagem se inspira nas raízes europeias para atrair visitantes.

A fazenda também aposta nas riquezas naturais do Cerrado para impressionar quem passa por ali. O espaço conta com uma ampla vista para uma área verde, capaz de tirar o fôlego de qualquer um.

A experiência gastronômica da Villa vai muito além da harmonização com o vinho. O restaurante da pousada oferece um farto café da manhã, enquanto o almoço e jantar são à la carte.

Vale destacar que o ambiente conta com um design rústico e acolhedor, com um deck sobre o lago, onde se pode apreciar os peixes e uma bela vista.

A Villa inclui também a venda de produtos da agroindústria familiar local, como queijos, cachaças, carnes, dentre outros.

Por fim, o visitante pode explorar as dependências da fazenda, fazendo um passeio na Trilha do Macaco Prego, visitando os dois lagos do local, ou conhecendo as piscinas aquecidas e o Bar da Villa.

Além disso, é possível fazer uma reserva do espaço para a realização de eventos, como festas de aniversário e até mesmo cerimônias de casamento.