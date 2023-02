O Vale-Gás, programa social do Governo Federal que auxilia as famílias na compra do item essencial para a cozinha, teve enfim a quantia de fevereiro liberada para os beneficiários.

Entre agosto de 2022 e janeiro de 2023, a média nacional de preço do botijão de 13 kg no Brasil ficou em R$ 110, taxa esta que será distribuída aos brasileiros para cobrir totalmente os gastos com o utensílio.

A distribuição do Vale-Gás está prevista para ter início já na próxima segunda-feira (13) juntamente com o Bolsa Família, seguindo até o dia 28 de fevereiro.

O pagamento do benefício precisou ser antecipado pelo Governo Federal por conta do feriado do Carnaval, que neste ano vai cair no dia 21 de fevereiro.

Vale ressaltar que assim como já era realizado anteriormente, o depósito do auxílio será realizado de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS).

O Vale-Gás é distribuído para as famílias beneficiadas bimestralmente, ou seja, é pago somente a cada dois meses. Portanto, fevereiro será o primeiro pagamento de 2023.

Liberado Vale-Gás de R$ 110 para todo o Brasil; consulte se você pode receber

O benefício é voltado exclusivamente para famílias vulneráveis. Desse modo, para ter direito ao programa social é necessário contar com renda per capita (por membro familiar) de no máximo meio salário mínimo (R$ 606).

Além disso, para receber o auxílio também é preciso que os interessados estejam com a inscrição devidamente atualizada no Cadastro Único (CadÚnico), plataforma utilizada como banco de dados do Governo Federal.

É importante destacar que as mulheres vítimas de violência doméstica que possuem medida protetiva de urgência contra o agressor contam com atendimento preferencial no Vale-Gás.

Para aqueles que ainda não sabem se realmente irão receber o benefício, a consulta pode ser rapidamente realizada utilizando o CPF da pessoa cadastrada no CadÚnico, por meio do aplicativo do Auxílio Brasil.

Uma outra forma de esclarecer a dúvida é pela plataforma Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal, disponível para dispositivos com sistema Android e iOS.

Por fim, para os brasileiros que desejam realizar a consulta pelo telefone, basta apenas telefonar para o número 111 da Caixa, ou então para o 121, do Ministério da Cidadania.

Calendário de pagamento de fevereiro:

NIS com final 1 – pagamento no dia 13 de fevereiro;

NIS com final 2 – pagamento no dia 14 de fevereiro;

NIS com final 3 – pagamento no dia 15 de fevereiro;

NIS com final 4 – pagamento no dia 16 de fevereiro;

NIS com final 5 – pagamento no dia 17 de fevereiro;

NIS com final 6 – pagamento no dia 22 de fevereiro;

NIS com final 7 – pagamento no dia 23 de fevereiro;

NIS com final 8 pagamento no dia 24 de fevereiro;

NIS com final 9 – pagamento no dia 27 de fevereiro;

NIS com final 0 – pagamento no dia 28 de fevereiro.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!