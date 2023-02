Luxo, glamour e conforto: saiba como é por dentro um apartamento no Casa Opus Ipiranga

Contando com uma localização privilegiada em Anápolis e apartamentos luxuosos, mesmo com os altos valores, a Casa Opus Ipiranga se tornou um grande desejo para diversos anapolinos.

O charmoso edifício está presente na área mais nobre do Jundiaí e uma unidade no local pode ultrapassar R$ 3 milhões.

O prédio oferece muito conforto e privacidade aos moradores com apenas um único apartamento por andar, podendo este ter de 332 a 369 m².

A construção conta com salão de festas integrado com bar e terraço descoberto, piscina adulto aquecida com borda infinita, piscina infantil, spa, sauna seca e a vapor, academia, salão de jogos adulto e juvenil e brinquedoteca.

No entanto, se o exterior já encanta os anapolinos que passam pela região, os apartamentos da Casa Opus Ipiranga são ainda mais impressionantes.

As unidades conseguem uma harmonia perfeita entre o luxo, glamour e o conforto, se destacando principalmente para a deslumbrante vista para o Parque Ipiranga.

Os apartamentos apresentam logo de cara uma ampla sala integrada à cozinha, que revelam ainda um toque especial garantido por painéis de vidro deslizantes.

Proporcionando conforto para quem vai se mudar com a família, ou para casais que possuem o costume de receber visitas, o edifício fornece opções com três suítes normais e uma master, com closet integrado, duas cubas no banheiro e uma banheira de hidromassagem.

O ambiente luxuoso ainda contém varanda, lavabo, quarto de serviço com banheiro próprio, área de serviço, hall social e de serviço, antecâmara e elevador social e de serviço.

Com 669 m², o apartamento presente na cobertura do edifício consegue se destacar ainda mais, trazendo muito mais conforto aos moradores com dois andares, espaços mais amplos e uma charmosa banheira de hidromassagem na varanda, proporcionando deliciosos momentos de relaxamento.