Saiba quais são as cidades que estão ‘mais pertinho do céu’ em Goiás

Uma breve passagem por algumas cidades de Goiás pode trazer a sensação de que o céu esteja mais ‘pertinho’ e que tocá-lo é algo quase possível. Embora o estado esteja em pleno Planalto Central há cidades que conseguem atingir uma altitude considerável – que é medida ao se comparar com o nível do mar.

Assim, o estado possui uma grande quantidade de planaltos, áreas de planícies e depressões que podem ampliar a altura de certos ambientes.

Pensando nisso, o Portal 6 separou algumas cidades do estado que estão ‘mais pertinho do céu’.

1. Alto Paraíso

Com uma altitude média de 1.232,60m, a cidade de Alto Paraíso é a que possui a maior altitude em todo o estado.

Além do porte elevado, o local é também conhecido pela vasta quantidade de cachoeiras e trilhas que dão uma ‘pegada’ ecológica e sustentável ao ambiente.

Algumas das atrações mais conhecidas na cidade são o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, o Vale da Lua e a Cachoeira das Almécegas.

2. Águas Lindas de Goiás

Outro município que pode causar a impressão de proximidade com o céu é Águas Lindas de Goiás. Com 1.100 m de altitude, a cidade fica a 210 quilômetros da capital e possui diversas opções de lazer e diversão para os turistas.

Por lá é possível visitar pequenas cachoeiras como a do girassol e até um vinhedo, também chamado de girassol, com vista privilegiada de toda cidade

3. Alexânia

Em terceiro lugar, a cidade de Alexânia aparece com uma altitude de 1.057 metros. O pequeno município fica localizado às margens da BR-060 e ganhou força no estado após receber a fábrica da cervejaria Schincariol em 2003.

Atualmente o estabelecimento pertence à marca Heineken, mas a cidade continua crescendo economicamente por meio de novos comércios como o Bistrô e Alambique Cambeba.

4. Abadiânia

Localizado no Leste do estado, a cidade de Abadiânia é mais uma da lista de municípios mais altos do estado, contendo uma altitude de 1.052 m.

Além da altura elevada, é possível se impressionar com a vista do lago da usina, considerada um dos principais pontos do local.

5. Anápolis

O município de Anápolis também não ficou de fora da lista e é mais uma das localidades que despontam pela altitude.

Para se ter uma ideia, a distância é de 1.017 m ao se comparar com o nível do mar. Além disso, a localidade é também uma das economias que mais movimentam o estado, com o segundo maior índice de Produtos Internos Brutos (PIB) de Goiás em 2022.

6. Água Fria de Goiás

Encerrando a listagem, a última a complementar o ranking é Água Fria de Goiás, com 980 m.

O município é conhecido pelas características de um pacato povoado rural, com diversas fazendas destinadas ao cultivo do milho e da soja.

Apesar da pequena extensão, o local é bastante procurado aos finais de semana por conta da Lagoa Jacuba, uma das principais atrações turísticas da cidade.