“Queremos Anápolis no DF”: moradores ficaram empolgados com a ideia da cidade passar a fazer parte da capital federal

Uma parte pouco conhecida da história de Anápolis é que, ainda em 1969, uma polêmica envolvendo a incorporação do município ao Distrito Federal (DF) mobilizou parte da população anapolina, que se empolgou com a ideia.

Por meio do perfil do Instagram “Anápolis na Rede”, Claudiomir Gonçalves relembrou que dizia-se que a mudança ocorreria porque a cidade iria se tornar o centro industrial de Brasília.

Naquele tempo, o diretor de um jornal local relatou com convicção que a notícia teria sido oficialmente veiculada pelo programa do Governo Federal, A Voz do Brasil.

Ao Portal 6, o historiador revelou que Anápolis arrecadava muito, mas o faturamento era baixo. Havia também uma suposta rixa com o então governador Otávio Lage (1924-2006).

“Anápolis arrecadava demais, muito mais do que hoje, percentualmente. Mas recebia pouco de volta. O governador era odiado aqui. No aniversário de 1967, os poderes do estado vieram todos para Anápolis. A assembleia realizou sessões no CRA, o TJ veio para a prefeitura e o governador transferiu o gabinete para uma sala do Auxilium. Só que ficou isolado lá, ninguém chegou nem perto”, contou.

Diante do cenário político, os anapolinos ficaram alvoroçados com a possibilidade de uma mudança que pudesse representar um crescimento real, mobilizando até mesmo o prefeito Raul Balduíno.

“É a concretização de um velho e justo ideal”, alegou o chefe do Executivo Municipal com a notícia.

Todos estavam empolgados com a mudança para o Distrito Federal, até que o programa A Voz do Brasil precisou se manifestar explicando que nunca deu tal notícia.

“Na época foi um alvoroço e até a Voz do Brasil teve que se manifestar dizendo que não havia dado a notícia sobre tal pretensão”, relatou Claudiomir.

Com todas as autoridades federais e estaduais negando a informação, Otávio Lage condenou publicamente a ideia separatista.

Decepcionados, os anapolinos foram aos poucos retirando dos veículos os adesivos que carregavam a frase “queremos Anápolis no DF”.